Innovation aux Etats-Unis – Présentation d'un projet de transport ultrarapide

Innovation aux États-Unis : Présentation d'un projet de transport ultrarapide

Baptisé «Hyperloop», l'engin doit transporter les passagers dans des tubes à basse pression à une vitesse quasi supersonique.

Un projet de système de transport ultrarapide a été dévoilé lundi par l'inventeur et entrepreneur américano-sud-africain Elon Musk. Le milliardaire, fondateur du constructeur de voitures électriques Tesla Motors et de l'entreprise privée d'exploration spatiale SpaceX, a publié un document de 57 pages décrivant le projet, qui pourrait relier Los Angeles et San Francisco en 35 minutes.

«Hyperloop consiste en un tube à basse pression avec des capsules, transportées à faible et grande vitesse sur la longueur du tube», détaille le document. «Les capsules sont posées sur des coussins d'air pressurisé», ajoute le document. Selon M. Musk, ce système de transport devrait pouvoir atteindre une vitesse de 1220 km par heure et serait économiquement viable pour toute liaison inférieure à 1500 km.

Le billet à 20 dollars

Le milliardaire évalue le coût de la liaison entre Los Angeles et San Francisco à 6 milliards de dollars - nettement moins que le projet de train à grande vitesse envisagé entre les deux villes - et anticipe le prix public d'un aller simple à 20 dollars. Elon Musk a indiqué à plusieurs reprises qu'il n'avait pas l'intention de développer le projet lui-même.

«Nous allons fournir un concept assez détaillé», déclarait-il la semaine dernière. «Nous verrons ensuite si le public peut trouver les moyens de l'améliorer. Cela pourra être juste un concept ouvert à tous (...). Je ne projette pas de le développer moi-même, car je dois rester concentré sur SpaceX et Tesla». Outre SpaceX et Tesla, Elon Musk dirige SolarCity, un fabricant de panneaux solaires pour les entreprises et les particuliers. Il a également créé une fondation oeuvrant dans les domaines de l'éducation, l'énergie propre et la santé des enfants.