Réactions : «Président Poutine, ramenez vos troupes en Russie!»

L'attaque russe, après des mois de tensions et d'efforts diplomatiques pour éviter une guerre, a déclenché un torrent de condamnations internationales.

Le chef de l'OTAN Jens Stoltenberg a condamné une «attaque téméraire et non provoquée» par la Russie. Une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'Alliance Atlantique a été décidée. La Chine, aux relations étroites avec Moscou, a indiqué suivre «de près» la situation et appelé à «la retenue de toutes les parties». Beaucoup redoutent que la crise en Ukraine ne mène au plus grave conflit en Europe depuis 1945. Une intervention russe pourrait se traduire par «jusqu'à cinq millions de personnes supplémentaires déplacées», avait averti l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield.