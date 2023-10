Milei reçoit un soutien de poids, l’opposition implose

L’ultralibéral candidat à la présidence argentine, Javier Milei, a reçu mercredi le soutien pour le second tour de la candidate de droite arrivée troisième, Patricia Bullrich, au contraire d’autres courants de l’opposition, présageant d’un éparpillement des voix et d’un scrutin imprévisible.

À l’inverse de Patricia Bullrich, l’aile radicale (centriste) de la coalition d’opposition a elle dénoncé chez l’économiste antisystème «l’antidémocratie, la fin de la République» et n’a apporté son soutien ni à Milei ni à aucun autre candidat. Quelle que soit l’issue du second tour, Milei peut ainsi se targuer d’avoir mené au bord de l’implosion une force politique majeure.

«La majorité des Argentins a choisi le changement»

«Nous ne pouvons rester neutres. La majorité des Argentins a choisi le changement (…) nous ne les abandonnerons pas», a déclaré à la presse Patricia Bullrich, qui a recueilli 23,83% des voix dimanche, distancée par Javier Milei (29,98%) et Sergio Massa, actuel ministre de l’Économie et candidat du bloc gouvernemental (centre gauche), arrivé en tête (36,68%). «Avec Milei, nous avons des différences, c’est pourquoi nous nous sommes affrontés» mais «nous sommes confrontés au dilemme du changement ou de la continuité mafieuse» avec le «pire gouvernement de l’histoire», a-t-elle justifié. «Nous faisons partie du changement».

Électeurs «désorientés»

Un peu plus tard mercredi, ajoutant à la cacophonie dans l’opposition, l’UCR, parti historique argentin (fondé il y a 132 ans), a désavoué Bullrich, qu’il soutenait au premier tour, et annoncé qu’il «n’accompagnera aucun des deux candidats» au second tour.

L’UCR a jugé Massa et son gouvernement «responsable de l’état du pays, de son appauvrissement, du processus inflationniste», son président considérant toutefois que «ce qui arrive avec Milei est pire (…) le saut dans le vide, et le chemin vers la nuit la plus sombre de l’Argentine». Plusieurs élus radicaux avaient annoncé, avant le premier tour, qu’ils ne pourraient jamais voter pour Milei lors d’un éventuel second tour.