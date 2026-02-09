Le candidat populiste André Ventura est arrivé en tête chez les Portugais du Luxembourg, lors de la présidentielle remportée par le socialiste António José Seguro.

Présidentielle : Les Portugais du Luxembourg ont encore voté pour l’extrême droite

André Ventura, candidat de l’extrême droite à l’élection présidentielle portugaise, a obtenu une faible majorité des voix chez les ressortissants portugais du Luxembourg, lors du second tour, dimanche. Un vote à contre-courant.

La marge est, certes, plus faible que lors du premier tour, où il avait raflé 1 848 suffrages sur 4 398 votes exprimés par les ressortissants portugais du Luxembourg (42,5%), contre 22,9% (995 voix) pour son adversaire, le socialiste modéré António José Seguro.

Cette fois, à l’occasion du second tour de l’élection présidentielle portugaise, qui s’est déroulé dimanche, André Ventura, candidat de l’extrême droite, l’a de nouveau emporté, avec 2 536 voix sur 4 975 suffrages exprimés, soit une majorité absolue de 52,29%, selon des résultats publiés par le Secrétariat général du ministère de l’Administration intérieure.

Participation (un peu) plus élevée

Les Portugais du Luxembourg ont donc clairement voté à contre-courant de la tendance générale de l’élection, qui fait état d’une large victoire d’António José Seguro (66,82%) face au président de la formation Chega («Assez»). Ce, alors que le candidat socialiste modéré n’a recueilli «que» 2 314 votes (47,71%), au Luxembourg.

En outre, ont été relevés 89 votes blancs (1,79%) et 36 votes nuls (0,72%).

Enfin, la participation, quoi que légèrement plus élevée que lors du premier tour, s’est révélée somme toute assez faible. En effet, 4 975 votants sur les 41 610 inscrits sur les listes électorales au Luxembourg ne représentent «que» 11,95% de participation.