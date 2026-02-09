PrésidentielleLes Portugais du Luxembourg ont encore voté pour l’extrême droite
Le candidat populiste André Ventura est arrivé en tête chez les Portugais du Luxembourg, lors de la présidentielle remportée par le socialiste António José Seguro.
André Ventura, candidat de l’extrême droite à l’élection présidentielle portugaise, a obtenu une faible majorité des voix chez les ressortissants portugais du Luxembourg, lors du second tour, dimanche. Un vote à contre-courant.
La marge est, certes, plus faible que lors du premier tour, où il avait raflé 1 848 suffrages sur 4 398 votes exprimés par les ressortissants portugais du Luxembourg (42,5%), contre 22,9% (995 voix) pour son adversaire, le socialiste modéré António José Seguro.
Cette fois, à l’occasion du second tour de l’élection présidentielle portugaise, qui s’est déroulé dimanche, André Ventura, candidat de l’extrême droite, l’a de nouveau emporté, avec 2 536 voix sur 4 975 suffrages exprimés, soit une majorité absolue de 52,29%, selon des résultats publiés par le Secrétariat général du ministère de l’Administration intérieure.
Participation (un peu) plus élevée
Les Portugais du Luxembourg ont donc clairement voté à contre-courant de la tendance générale de l’élection, qui fait état d’une large victoire d’António José Seguro (66,82%) face au président de la formation Chega («Assez»). Ce, alors que le candidat socialiste modéré n’a recueilli «que» 2 314 votes (47,71%), au Luxembourg.
En outre, ont été relevés 89 votes blancs (1,79%) et 36 votes nuls (0,72%).
Enfin, la participation, quoi que légèrement plus élevée que lors du premier tour, s’est révélée somme toute assez faible. En effet, 4 975 votants sur les 41 610 inscrits sur les listes électorales au Luxembourg ne représentent «que» 11,95% de participation.
