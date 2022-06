Emploi au Luxembourg : Presque autant de postes disponibles que de chômeurs

LUXEMBOURG - 13 946 personnes étaient inscrites à l'Adem au 31 mai 2022 et 12 253 postes étaient disponibles, un «nouveau record absolu». Le taux de chômage s'élevait à 4,6%.

Le nombre de demandeurs d'emploi continue de baisser au Luxembourg: fin mai, ils étaient 13 946 à être inscrits à l'Adem, soit 3 394 de moins qu'un an plus tôt (-19,6%). Le taux de chômage recule encore de 4,7 à 4,6%. Il faut remonter à novembre 2011 pour trouver un nombre de chômeurs aussi bas.

Femmes et hommes profitent de ce repli, quasiment de la même manière (-19,4% et -19,7%). Les moins de 30 ans bénéficient plus de cette diminution (-25,6%) que les plus de 45 ans (-15,6%) tout comme les moins diplômés (-20,7% et -20,4% pour les personnes détenant le bac ou moins). Seul le nombre de demandeurs d'emploi dont la durée d'inscription est inférieure à 4 mois est en hausse (+6,2%).