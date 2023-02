Presque deux jours perdus dans les bouchons de la capitale

Publié ce mercredi, le TomTom Traffic Index est formel, Luxembourg-ville a reculé, entre 2021 et 2022, de la 91e à la 152e place des villes les plus embouteillées au monde. Un classement réalisé, voies rapides et autoroutes comprises, sur la zone «métropole» qui comprend, outre le centre, Strassen à l’ouest, Beggen et le Kirchberg au nord et Itzig à l’Est. Sur la zone centre-ville, soit un rayon de 5km autour du centre, Luxembourg est 253e.