Aurélie Van Daelen: Presque nue pour célébrer ce corps «pas parfait»

«Pour ceux qui me suivent depuis des années, vous m’avez vu jouer au yoyo niveau poids, je me battais jour après jour pour perdre mes rondeurs et pouvoir ''enfin'' m’aimer, comme si c’était la seule chose qui comptait. Mais je n’avais rien compris… »: Aurélie Van Daelen, révélée dans la 5e saison de «Secret Story», a publié un long message sur Instagram, accompagné de photos d'elle en petite tenue. Une façon de se réconcilier avec son apparence, avec ce corps, «ma machine extraordinaire», qui «m'a aidée à traverser les périodes les plus sombres de ma vie».

Parce que ce corps et «ces quelques kilos émotionnels» ont été comme une «armure pour [la] protéger». Un corps qu'aujourd'hui, elle «aime plus que jamais». «Je l’aime car il a accueilli mon enfant, je l’aime car il m’a protégée pendant l’abus psychologique, je l’aime car même si il n’est pas parfait, il est à moi et rien qu’à moi, unique et beau, avec mes cicatrices visibles et invisibles».