A la Rockhal: Prêt à te faire surprendre par le nouveau spectacle d'Haroun?

À la Rockhal : Prêt à te faire surprendre par le nouveau spectacle d'Haroun?

Haroun a conquis un large public avec son style impeccable et son analyse des failles de notre société. Avec lui, pas de sujets tabous, pas de leçons de morale, pas de jugement, ni de méchancetés gratuites, juste l’observation pointue et sans concession des incohérences qui jalonnent nos vies. Auteur de tous ses textes, Haroun aime proposer de la nouveauté et surprendre son public. Ses vidéos iconiques font des millions de vues et rassemblent un public de tous les âges. Après le succès incontesté de ses pasquinades, il est de retour sur scène avec son nouveau spectacle «Seuls». Il y aborde la part d’ombre que l’on possède tous. Parfois, on aimerait qu’elle prenne le dessus. Pour ce nouveau spectacle, Haroun a décidé de la laisser s’exprimer.