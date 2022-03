Prête à tout pour éradiquer la pauvreté

Skakira a présenté au 18e

Sommet de San

Salvador son plan

destiné à sauver plus de 22 millions d’enfants de la pauvreté.

Le Sommet, initialement consacré au thème «jeunesse et développement» et dont les débats ont été dominés par la crise financière mondiale, a ouvert une tribune, peu avant sa clôture, à Shakira, accompagnée par le chanteur espagnol Alejandro Sanz et Fher, le chanteur du groupe mexicain Mana. Tous deux participent à sa Fondation ALAS (America Latina Accion Solidaria), qu’elle a créée en décembre 2006. ALAS a ouvert des écoles et aussi l’équivalent des Restos du Cœur, en France.

«En Amérique latine, plus de 22 millions d’enfants de moins de 6ans souffrent des conséquences de l’inégalité économique et sociale», a déclaré Shakira au Sommet. «Nous savons que dans cette crise financière mondiale, la faim va se répandre dans les couches les plus pauvres de notre société et que des milliers d’enfants risqueront de mourir faute de nourriture, c’est pourquoi il faut nous préparer, avec un plan d’action rapide et avec énergie», a-t-elle ajouté.