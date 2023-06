Un prêtre tué dans la cour de son église par un bombardement russe

Le peuple nord-coréen apporte «son soutien total et sa solidarité au peuple russe dans sa lutte acharnée pour défendre la cause sacrée de la préservation des droits souverains, du développement et des intérêts de son pays contre les pratiques arbitraires et autoritaires des impérialistes». La Corée du Nord a qualifié ce conflit de «guerre par procuration» des Etats-Unis visant à détruire la Russie, et a condamné l’aide militaire occidentale à Kiev.