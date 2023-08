Prêts à replonger dans l'e-Lake à Echternach

Plus que quatre «dodos» et les basses résonneront à nouveau au bord du lac d’Echternach. Dans un cadre magnifique, la foule va pouvoir se remettre à danser.

L'an passé, le festival a connu une édition record avec plus de 25 000 spectateurs. Un total que l'e-Lake souhaite encore approcher de vendredi à dimanche. En espérant pour les campeurs et les fêtards que la météo sera de la partie. L'événement en est déjà à sa 26e édition. Cela suffit à en faire une institution. Et le fait qu’il soit le seul festival gratuit de la Grande Région le rend incontournable. Pendant trois jours, des artistes de toute l'Europe, et même de plus loin (lire ci-dessous), vont se succéder sur les trois scènes.