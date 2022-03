Multimédia : Prêts à vivre avec des puces

Un Allemand sur quatre serait prêt à vivre avec une puce, à condition de

pouvoir en retirer un certain profit.

23 % des Allemands seraient d’accord pour se faire implanter un microprocesseur si l’opération leur apportait «certains avantages», selon un sondage réalisé auprès d’un millier de personnes et publié à l’occasion de l’ouverture du CeBIT, le plus grand salon mondial du high-tech, qui se déroule à Hanovre. Le leitmotiv de cette édition 2010 est d’ailleurs le thème des «mondes connectés».

Cette étude vise à montrer que les frontières entre le monde réel et le monde virtuel «disparaissent» peu à peu, a souligné le Bitkom, la Fédération allemande des technologies de l’information et de la communication, qui a commandé le sondage. Son résultat «est bien sûr un exemple extrême de jusqu’où peut aller l’interconnexion pour certaines personnes», a souligné le président du Bitkom, August-Wilhelm Scheer.

Environ 16 % des Allemands accepteraient d’avoir une puce électronique sous la peau pour permettre aux secouristes de les localiser plus vite en cas d’incendie ou d’accident, 4 % pour accélérer les contrôles à l’entrée de certains lieux, 5 % pour «faire des courses de manière plus facile», 12 % si cela garantissait une «meilleure sécurité», révèle le sondage. Néanmoins, 72 % des Allemands restent réfractaires à l’idée et n’accepteraient «en aucun cas» d’avoir une puce électronique implantée dans le corps.