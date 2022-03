Festivités au Luxembourg : Prêts pour fêter l'Europe ce mercredi?

La fête de l'Europe se déroule ce mercredi avec de nombreuses festivités. L'occasion également de faire le point sur le développement des infrastructures européennes.

Les deux tours jumelles couleur or de la Cour de justice de l'Union européenne ne passent pas inaperçues, culminant à 107 mètres. La troisième, qui est en construction, est presque arrivée à sa hauteur définitive de 115 mètres. Plus haute tour du pays, elle devrait être achevée à la mi-juillet 2019 .

500 000 m² dédiés à l'Europe

«Les instances européennes occupaient 270 000 m² au Kirchberg en 1988 et comptaient 5 900 actifs. Actuellement, elles se déploient sur 500 000 m² et emploient plus de 13 200 actifs», confie Domenico Gallo, ingénieur au Fonds Kirchberg. L'établissement public dispose d'une réserve foncière dédiée aux institutions européennes. Chaque institution peut se développer en construisant sur des terrains déjà occupés ou sur d'autres adjacents.