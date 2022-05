Evénement au Luxembourg: Prêts pour une «expérience formidable» à la cavalcade de Diekirch

Après Esch-sur-Alzette et Pétange, ces jeunes agriculteurs de Grevenmacher sortiront leur char, dimanche à Diekirch. C’est dans cette ville du Nord que s’ouvre habituellement la saison, mais cette année, la cavalcade de Diekirch clôture le bal. Le cortège qui s’ébranlera à 14h30 dépassera les 2 km de long et sera composé de 1 800 personnes qui distribueront près de 5 tonnes de sucreries, indique D’Eselen aus der Sauerstad Dikrich, qui organise.

Sorcières, chapelier fou, super-héros… 46 chars et groupes à pied défileront avec chacun un thème. Pour les Landjugend Maacher, c’est la ferme, et plus précisément «Bauer Hermann und das lieben Vieh» (le fermier Hermann et son cher bétail). «Nous sommes très attachés à l’agriculture. On viendra déguisés en animaux et fermiers», dit Jessy.