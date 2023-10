«Prévenir les accidents»: Des feux jaunes pour piétons à Metz, Nancy et Strasbourg

Metz, Nancy et Strasbourg figurent parmi les six villes françaises qui expérimentent depuis ce mercredi des feux jaunes pour les passages piétons. Entre le feu vert et le feu rouge piéton, il y a désormais un feu jaune, pour indiquer aux passants de ne plus s'engager ou leur laisser le temps de finir de traverser. À Metz, deux feux jaunes ont été installés: l'un avenue François-Mitterrand, l'autre boulevard de la Solidarité.