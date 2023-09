Prévision des crues : Inondations: le Luxembourg et la Rhénanie-Palatinat unissent leurs forces

LUXEMBOURG/RHÉNANIE-PALATINAT – Les prévisions de crues des cours d'eau limitrophes au Land de Rhénanie-Palatinat seront désormais communes au Luxembourg et à l'Allemagne. L'objectif est d'offrir une meilleure protection et une information plus rapide à la population.