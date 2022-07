Vague de chaleur: Prévision très rare, 37C déjà annoncés pour mardi au Luxembourg

Le mercure va encore vaciller dans les prochaines heures au Luxembourg. Il devrait faire (un peu) moins chaud ce jeudi, avec 29°C attendus au maximum, une baisse qui se confirmera vendredi et samedi avec 26°C au meilleur de la journée et un soleil bien présent. Mais c'est pour mieux remonter, dès le début de semaine prochaine.

Lundi, «31 à 33°C» sont déjà annoncés par MeteoLux. Mais le pire est à venir mardi, avec déjà des prévisions à cinq jours qui tablent sur un pic de «35 à 37°C». Des températures qui devraient surtout concerner «le sud du pays», confirme le météorologiste Luca Mathias, joint par L'essentiel. «Il existe encore des incertitudes, on affinera les prévisions au cours des jours prochains», ajoute-t-il, sans jamais exclure une «probable vague de chaleur».

Record de 39°C le 25 juillet 2019

Pour l'heure, impossible de dire si l'épisode s'installera plus ou moins durablement. Rappelons que le record historique de température au Luxembourg a été enregistré le 25 juillet 2019, à 39°C. Le 18 juin dernier, durant l'épisode de fortes chaleurs, 33,8°C avaient été relevés à la station du Findel .

Mercredi déjà, le ministère luxembourgeois de l'Environnement et l'Administration de la gestion de l'eau (AGE) ont déclenché une phase de vigilance, appelant la population à «limiter dans la mesure du possible la consommation d'eau potable et à éviter tout gaspillage».