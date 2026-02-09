De plus en plus de passagers utilisent l'aéroport de Luxembourg, y compris en provenance d'Allemagne et de France.

Prévisions 2026 : Le Findel s'attend à un nouveau record de passagers

L'aéroport de Luxembourg continue d'avoir le vent en poupe. Le nombre de passagers augmente d'année en année: avec 5,3 millions de voyageurs, un record a été établi en 2025. Ce chiffre devrait encore augmenter en 2026, selon les prévisions du directeur de l'aéroport, Alexander Flassak. «Pour cette année, 5,7 millions de passagers sont attendus», a-t-il communiqué à l'agence de presse allemande.

Depuis le Luxembourg, plus de 120 destinations dans 33 pays sont desservies par des vols réguliers. À cela s'ajoutent des vols charters, selon Alexander Flassak. En 2024, 5,1 millions de passagers ont été recensés à l'aéroport du Findel. C'est à ce moment-là que la barre des 5 millions a été franchie pour la première fois.

Moins de mouvements d'avions dans le secteur passagers

«Nous constatons également dans nos enquêtes que notre zone de chalandise dans la Grande Région s'élargit de plus en plus», a déclaré le directeur de l'aéroport. Ainsi, il n'est plus rare que des passagers venant de France et d'Allemagne parcourent plus de 100 kilomètres pour se rendre à l'aéroport.

Selon la société d'exploitation de l'aéroport, lux-Airport, environ 1 milliard d'euros au total devraient être investis d'ici 2032 pour moderniser et agrandir l'aéroport. En 2050, plus de 10 millions de passagers sont attendus, selon Alexander Flassak.

Les mouvements d'avions dans le secteur passagers ont diminué, passant d'environ 60 500 à 58 500 entre 2019 et 2025. «Cela s'explique par le fait que le taux de remplissage des avions a augmenté et que les compagnies aériennes utilisent de plus en plus de types d'avions plus grands», a déclaré le directeur de l'aéroport.

Tu nous suis déjà sur WhatsApp? Abonne-toi à notre chaîne, active la petite 🔔 et tu recevras un récap de l'actu chaque jour en début de soirée.