«Pride and Glory»: quand les flics jouent aux voyous

Le cinéaste Gavin O'Connor place la corruption dans la police au centre de «Pride & Glory», un bon polar urbain.

Dans la famille Tierney, on est policier de père en fils. Pour ce clan, le code d’honneur et l’esprit de famille ne font qu’un. Pourtant, face aux meurtres qui ébranlent toute la police de New York, chacun va devoir choisir son camp.

Quatre policiers ont été abattus dans une sombre affaire de drogue, et l’événement tourne au scandale. Francis Sr. (Jon Voight), patriarche des Tierney, charge le jeune Ray (Edward Norton) de résoudre l’affaire. Certains éléments laissent penser que les plus hauts échelons de la police, dont la famille Tierney, sont impliqués. Ce que Ray va décider de voir ou non pourra changer pour toujours sa vie et celle des siens.