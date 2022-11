Flambée des prix de l 'énergie : Prime énergie: plus de 25 000 ménages ont reçu un coup de pouce

LUXEMBOURG - La ministre de la Famille et de l'Intégration a fait le point sur la prime aidant les plus modestes à affronter la flambée des prix de l'énergie.

La prime, oscillant entre 200 et 400 euros selon les situations, a été octroyée à 25 403 ménages, a indiqué Corinne Cahen, ministre DP de la Famille et de l'Intégration. Cette enveloppe destinée aux ménages les plus modestes pour affronter la flambée des prix de l'énergie, est versée aux personnes dont les revenus ne dépassent pas les plafonds limites de l’allocation de vie chère (AVC) augmentés de 25%.