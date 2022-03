Droits TV : Prime record de 172 millions pour Chelsea

Le champion d'Angleterre Chelsea a reçu une prime record, a annoncé vendredi la richissime Premier League qui a redistribué 2,7 milliards d'euros à ses 20 pensionnaires.

Les «Blues» ont ainsi touché près de 70 millions d'euros de plus que ce qu'avait obtenu Leicester l'an dernier pour son titre surprise. Les inconnus Foxes avaient ainsi reçu «seulement» 106 millions d'euros en 2016. Un an plus tard, ils ont touché 133,5 millions d'euros en n'étant que 12es du championnat.