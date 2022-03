Mobilité – Primes renforcées pour l'achat d'un véhicule électrique

Le gouvernement a renforcé les aides financières pour l’achat d’un véhicule électrique en élargissement leurs critères d’application et en les prolongeant jusque mars 2024. «On veut que les voitures familiales puissent aussi bénéficier de ces aides et inciter les gens à faire cette transition vers l'électromobilté» a déclaré Carole Dieschbourg, la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable.