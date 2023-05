Epreuve cycliste: Roglic, atypique vainqueur du Tour d'Italie

Primoz Roglic a savouré son succès lors de la dernière étape plate. AFP

Le Slovène Primoz Roglic a remporté dimanche son premier Tour d'Italie à l'issue de la 21e et dernière étape, enlevée par le Britannique Mark Cavendish dans les rues de Rome. C'est, à 33 ans, la quatrième victoire dans un grand Tour pour le coureur de Jumbo-Visma après ses trois succès sur le Tour d'Espagne. Il devance au classement général le Britannique Geraint Thomas et le Portugais Joao Almeida.

Son Giro est à l'image de sa carrière: venu du saut à ski, Primoz Roglic alterne depuis ses débuts tardifs dans le cyclisme les moments où tout va mal et ceux où il plane. Primoz Roglic a grandi en basse montagne à Kisovec, à une heure de route de Planica, haut lieu du saut à skis. Ce sera on premier sport et il s'y illustre très vite en devenant champion du monde juniors par équipes en 2007.

Coups d'éclat et coups du sort

Quatre ans plus tard, il découvre la joie de pédaler sur un vélo d'appartement alors qu'il entame sa rééducation après une blessure. C'est une révélation. Et le début d'une deuxième carrière qui, comme sa première vie, sera marquée par une succession de gamelles dont il se relèvera à chaque fois. À ses débuts en 2013, dans l'équipe Adria-Mobil, il a tout à apprendre, comme rouler dans un peloton.

Et c'est compliqué. Mais il montre aussi des aptitudes exceptionnelles, à la fois gros rouleur et excellent grimpeur, qui seront récompensées par deux victoires d'étape dans le Tour de France, en 2017 et en 2018. Cette alternance entre coups du sort et coups d'éclat prend une autre dimension encore ces trois dernières années avec l'équipe Jumbo-Visma.

«L'adversité le rend plus fort»

En 2020, il abandonne le Dauphiné à cause d'une chute alors qu'il porte le maillot jaune. Il perd ensuite le Tour de France, renversé par son compatriote Tadej Pogacar lors d'un ultime chrono à la Planche des Belles Filles qui le hante encore. Mais il se relève aussitôt pour gagner Liège-Bastogne-Liège et la Vuelta. Rebelote l'année suivante: il quitte Paris-Nice après une double chute alors qu'il survolait la course, tombe à nouveau au Tour de France. Et devient champion olympique du contre-la-montre à Tokyo avant de décrocher son troisième Tour d'Espagne.

«L'adversité le rend plus fort», résume son équipier américain Sepp Kuss. Il se relève une énième fois dans ce Tour d'Italie, même si, là encore, tout n'aura pas été rose, avec deux nouveaux gadins. «Il s'est passé beaucoup de choses dans ce Giro. J'ai notamment perdu un bout de viande», racontait-il samedi soir sur un ton badin, avec son fils sur les genoux. Cette carrière rocambolesque a considérablement adouci l'image du dur au mal.

AFP