Cyclisme : Primoz Roglic prend les commandes sur le Critérium du Dauphiné

Deuxième de la 7e et avant-dernière étape, le Slovène de la Jumbo-Visma s’est emparé du maillot jaune de leader.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a pris les commandes du Critérium du Dauphiné après la 7e et avant-dernière étape remportée par l'Espagnol Carlos Verona (Movistar), samedi à Vaujany. Roglic est revenu à 13 secondes de Verona, rescapé d'une longue échappée, dans cette étape de 134,8 kilomètres qui franchissait deux cols hors catégorie, le Galibier et la Croix-de-Fer. Le Slovène, favori numéro un de l'épreuve, a précédé d'une douzaine de secondes son coéquipier danois Jonas Vingegaard et l'Australien Ben O'Connor.