Cyclisme : Primoz Roglic va se faire opérer de l'épaule

«Ce n'est un secret pour personne que je me suis déjà déboîté l'épaule à plusieurs reprises. J'ai atteint le point où je dois la réparer», a déclaré le coureur de la Jumbo-Visma à la radio slovène Val 202. «Ce n'est pas une opération anodine. Ils vont découper un bout d'os pour le placer à l'endroit où l'épaule se déboîte», a ajouté Roglic, dont le bras sera immobilisé pendant six à huit semaines.

Un habitué de la poisse

«Comme cela m'est déjà arrivé, je sais comment faire: j'attrape mon genou et je tire fort», a-t-il expliqué avant d'abandonner quelques jours plus tard. Le triple vainqueur de la Vuelta (de 2019 à 2021) et champion olympique du contre-la-montre avait connu la même mésaventure sur Paris-Nice en 2021.