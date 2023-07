Emilie Boland a-t-elle enfin trouvé son «Prince de l'Amour»?

L'ex-candidat de téléréalité aux 965 000 abonnés sur Instagram était de passage à Luxembourg-Ville et il en a profité pour passer un bon moment aux côtés de Dylan Thiry et d'autres personnalités dont Emilie Boland.

À la relance après Gerson Rodrigues

Connu du grand public depuis 2013 et son apparition dans la saison 7 de «Secret Story», Julien Guirado s'est ensuite illustré dans «Les Anges», «La Villa des Cœurs Brisés», «Les Marseillais...», «Moundir et les Apprentis Aventuriers» et «Les Princes et Princesses de l'Amour». À bientôt 33 ans, celui qui est originaire de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, ne serait pas insensible aux charmes du Grand-Duché.