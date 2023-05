Le Luxembourg en bref: Encevo rentabilise ses investissements

Un peu plus de 190 infractions ont été constatées par la police grand-ducale lors de la vaste campagne de sécurité routière Moto 2023, du 31 mars au 30 avril. Environ 90 avertissements taxés ont été dressés pour des dépassements de vitesse dont 14 de 145 euros avec un retrait de deux points de permis. 40 amendes ont été adressées pour cause de non-conformité des équipements (pneus, éclairage, plaque d'immatriculation) et 12 pour conduite dangereuse (non-respect d'un stop, d'un feu rouge, interdiction de dépasser...).