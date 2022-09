Royaume-Uni: Le prince Harry rend hommage à Elizabeth II, une «boussole»

Le nouveau roi et son épouse ont été accueillis au son des trompettes, lundi matin à Westminster. Installé sur des trônes, le couple royal y a reçu les condoléances des présidents des deux chambres.

Charles III s’est ensuite adressé pour la première fois au Parlement britannique en tant que souverain et chef d’État, disant ressentir «le poids de l’Histoire» après avoir reçu les condoléances des deux chambres.

«En me tenant devant vous aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de ressentir le poids de l’Histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires vitales auxquelles les députés des deux chambres se consacrent avec un tel engagement personnel pour le bien de nous tous», a déclaré le roi de 73 ans lors d’un court discours, suivi de l’hymne britannique. Charles III et Camilla doivent ensuite s'envoler vers l'Écosse.