Princess of The Universe: Malgré leur défaite, Lily et Léa ont brillé pour le Luxembourg

La petite Lily, 8 ans, et la jeune Léa, 17 ans, sont parties à Londres ce week-end pour le concours de mannequinat «Princess of the Universe» , qui se tenait dimanche soir. C'était la première participation du Luxembourg à la compétition. Au total, douze jeunes filles de nationalités différentes, venant entre autres d'Angleterre, du Qatar, de Hongrie ou encore des Philippines, se sont affrontées. C'est le Qatar qui a remporté la couronne mais les deux Luxembourgeoises n'ont pas démérité.

Si elles ne sont pas reparties avec le titre, les deux jeunes filles ont remporté un grand nombre d'autres prix. Lily a été élue 2e «Princess of The Universe de sa catégorie», «Princesse de l’amitié et de la camaraderie», et reçu les prix de «Coup de cœur des médias», «Meilleure vidéo introduction» et «Plus beau visage de la soirée». Léa a également été le «Coup de cœur des médias» et «Meilleure Ambassadrice de la marque Mitch Desunia».