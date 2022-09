Au Luxembourg: Prise en charge des séances de psy: «Ce n'est pas qu'une question de tarif»

- L'essentiel: Les négociations pour le remboursement des séances de psychothérapie sont en cours depuis 2017. Pensiez-vous qu'elles pouvaient aboutir ?

Catherine Richard, présidente de la FAPSYLUX (Fédération des associations représentant les psychothérapeutes au Luxembourg): À notre avis, on avançait très très bien. C'était vraiment une grande surprise pour nous d'apprendre que la CNS a mis les négociations à l'échec. Mais c'est vrai qu'il y a toujours de grandes divergences, et pas seulement autour du tarif de la séance.

- Quelles sont-elles?

On a cinq revendications minimales pour garantir un travail de qualité chez les patients. On a pris trois ans pour négocier sur l'ordonnance médicale. La CNS voulait une ordonnance médicale alors que nous sommes au collège médical. Pour aller chez le médecin-dentiste il n'y a pas besoin d'une ordonnance non plus. Il y a d'autres points, aussi la question d'âge. Au début, elle voulait exclure les enfants et adolescents des remboursements et les plus de 60 ans. Il y a eu une certaine ouverture, avec l'augmentation de l'âge à 70 ans avec de fortes restrictions. Ce qui n'est pas acceptable pour nous. Ce devrait être normal que toute la population soit remboursée. Il y a aussi des divergences sur les pathologies, les courants de psychothérapie. Nous voulons que toutes les pathologies listées par l'OMS soient remboursées, de même que tous les courants.

- Et maintenant, il y a cette problématique du tarif…

Il y a une grande divergence sur le tarif. La CNS pour a proposé 120 euros, parce qu'elle pense qu'un psychothérapeute à temps plein peut voir 40 patients par semaine. Ce n'est pas possible. On voit en réalité quatre à cinq patients par jour. Et il y a un très grand travail indirect. Il y a la préparation, la documentation, notre comptabilité, les supervisions, les échanges téléphoniques avec les patients. Tout ça c'est ce qui est pris en compte dans le tarif qui est calculé à 175 euros. On a aussi pris en compte le coût d'un cabinet médical et les salaires des psychothérapeutes qui sont salariés. Si on fait le calcul de la CNS, on arrive à 4800 euros par semaine et avec le notre, à 4200 euros. Le ministre de la Sécurité Sociale, Claude Haagen, a convoqué la FAPSYLUX à une commission de nomenclature où sont discutés les actes et les tarifs. Ceci, sans concertation avec la CNS, qui a abouti à cette décision de l'échec des négociations. On voulait juste faire avancer les choses, on a fait notre travail.

- Quelle sera la suite des événements?

Le processus de la commission de nomenclature va suivre son cours. Pour les autres points, on va aller en médiation. Cette instance indépendante va juger nos argument par rapport à la tarification et ceux de la CNS.

- Votre but est que cette médiation aboutisse à un accord?