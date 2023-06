Grande-Bretagne: Prise pour une droguée, une mamie malade maltraitée chez Lidl

La grand-mère, très gravement malade, a déclaré que l’agent de sécurité l’avait autorisée à utiliser les installations du magasin à condition qu’elle «revienne le voir directement après». Perplexe, Karen est revenue comme convenu, mais le vigile a changé de ton et lui a dit qu’elle n’avait plus le droit de faire ses emplettes.

Très amaigrie

Cette dernière s’est plainte auprès du magasin, accusant l’agent de sécurité et le directeur de discrimination et a eu le fin mot de l’histoire. Au vu de l’apparence physique de Karen, très amaigrie par la maladie, les employés du discounter pensaient qu’ils avaient à faire à une héroïnomane qui risquait de voler des denrées.

«Comment osent-ils»

«J’ai 55 ans et je suis en train de mourir. J’ai peut-être l’air malade et maigre, mais je ne suis certainement pas une droguée. Comment osent-ils? Il ne me reste plus beaucoup de temps, probablement quelques mois, et je n’ai certainement pas besoin qu’une telle chose se produise», a déclaré la quinquagénaire.