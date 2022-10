La prise en charge du Covid long sera remboursée par la CNS

Efforts

Esch réduit sa facture d'énergie

La Ville d’Esch vient de prendre une série de mesures pour limiter sa consommation énergétique et son empreinte carbone. Ainsi, l'éclairage des bâtimentds publics dont elle est propriétaire tels la bibliothèque, le Conservatoire a été réduit (16h-21h). L'éclairage public sera allumé une heure plus tard le soir et sera éteint une heure plus tôt le matin, dès cette semaine.

Les illuminations de Noël ne seront plus actives douze heures par jour (12h-minuit) mais de 16h à 21h en semaine et jusqu'à 22h les vendredis et samedis.