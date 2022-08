États-Unis : Prison à vie pour l’un des «Beatles» du groupe État islamique

L’un des membres des «Beatles» du groupe djihadiste État islamique (EI), une cellule spécialisée dans la capture, la torture et l’exécution d’otages occidentaux en Syrie, a été condamné vendredi à la prison à vie par un tribunal américain.

El Shafee el-Sheikh, 34 ans, portant une barbe, de larges lunettes et un masque noir, est resté impassible à l’annonce de la sentence dans un tribunal d’Alexandria, près de la capitale Washington. Ce qu’à fait El Shafee el-Sheikh «ne peut être décrit que comme horrible, barbare, brutal, cruel et, bien sûr, criminel», a déclaré le juge fédéral T.S. Ellis, tout en énonçant sa décision: huit peines de prison à perpétuité simultanées pour le meurtre de quatre Américains.

Ses avocats ont indiqué son intention de faire appel et demandé à ce qu’il ne soit pas envoyé dans la prison de haute sécurité à Florence, dans le Colorado (ouest), ce que le juge a refusé. El Shafee el-Sheikh avait été arrêté par les forces kurdes syriennes en 2018. Il a depuis été déclaré coupable en avril par un jury populaire, à l’issue d’un procès éprouvant qui avait exposé le sadisme des «Beatles» au grand jour.

Pas une première

Un jury de 12 personnes avait délibéré moins de six heures sur deux jours avant de le déclarer coupable pour son rôle dans la mort des journalistes James Foley et Steven Sotloff ainsi que les travailleurs humanitaires Peter Kassig et Kayla Mueller.