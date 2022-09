En Rhénanie-Palatinat : Prison à vie pour un anti-masque qui avait tué un caissier

Ce meurtre, qui avait eu lieu à Idar-Oberstein (Ouest), avait choqué l'Allemagne où s'était constituée une virulente mouvance anti-masques et anti-vaccin. L'accusé, également condamné pour port illégal d'une arme à feu, avait eu une première altercation avec le caissier au sujet du port du masque, avant de revenir une heure et demie plus tard et de lui tirer dessus à bout portant.