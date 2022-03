En Indonésie : Prison à vie pour un prof coupable du viol de 13 élèves

Un tribunal indonésien a condamné à la prison à vie, mardi, un enseignant pour les viols de treize adolescentes, toutes mineures, qui ont ensuite donné naissance à neuf enfants.

L'accusé a été «jugé coupable d'avoir forcé des enfants à avoir des relations sexuelles avec lui alors qu'il était leur enseignant» et «est condamné à la prison à vie», a déclaré le juge principal Yohannes Purnomo Suryo Adi. Les victimes dont la plupart, boursières, venaient de familles pauvres et vivaient dans le pensionnat islamique qu'il a cofondé, ont subi ces abus sur une période de cinq ans, a révélé le procès. C'est une plainte déposée l'an dernier à la police par les parents d'une élève tombée enceinte qui avait déclenché l'enquête dans l'école et mis à jour les nombreux abus sur les élèves.