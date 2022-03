France : Prison avec sursis pour avoir brûlé un caniche

Un boucher domicilié à Bormes-les-Mimosas dans le Var a été reconnu coupable d'avoir brûlé «Fidji», le chien de sa compagne, après lui avoir roulé dessus avec son 4X4 a été condamné mardi à six mois de prison avec sursis.

Poursuivi pour «cruauté sur animal domestique», l'homme âgé de 50 ans devra verser 1 000 euros de dommages et intérêts à chacune des deux parties civiles, l'association Animaux sans frontières du Lavandou et la Fondation Brigitte Bardot.

Les faits remontent au 31 août 2009 lorsque les gendarmes de Bormes-les-Mimosas déposent au chenil du Lavandou un sac contenant un chien mort et brûlé. La présidente de l'association Animaux sans frontières, Marie-Claude Vuez, transfère immédiatement le cadavre de l'animal vers une clinique vétérinaire qui, grâce à la puce électronique d'identification, réussit à localiser la propriétaire. Les constatations médicales révèlent que l'animal, un caniche âgé de 17 ans, ne présente aucune fracture mais en revanche a été brûlé avec de l'essence.

La plainte déposée par Mme Vuez aboutit à l'interpellation d'un boucher, Marc Voizard, qui explique avoir roulé «par mégarde» sur le chien de sa compagne. Il affirme après avoir en vain cherché un cabinet vétérinaire à Hyères puis, après s'être ravisé, avoir acheté un jerrycan d'essence et brûlé le chien sur la plage de Cabasson. «Une affaire répugnante» pour Me François-Xavier Kélidjian (Paris), avocat de la Fondation Bardot. «L'animal qui avait les yeux ouvert présentait un rictus traduisant sa souffrance», a-t-il déclaré. Selon le Code Pénal, les actes de cruauté envers les animaux domestiques sont passibles de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.