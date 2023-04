Prison avec sursis pour le journaliste Pierre Ménès

La juridiction a jugé que «le contact initial» décrit par la vendeuse du magasin des Champs-Élysées était «corroboré par les vidéos, par contre, pour le reste, le tribunal a estimé qu'il y avait un doute conséquent et qu'il ne pouvait entrer en voie de culpabilité», a déclaré le président.

«Ils l’avaient déjà condamné trois pieds sous terre»

Le magistrat a «fait remarquer» qu'il est «allé au minima de la peine», et n'a pas inscrit Pierre Ménès au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Il a été condamné à une «peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité d'un an».

«Pierre Ménès est relaxé à 90%, voire même 95% des faits (...) je voyais 60% des journalistes ici et la plupart de vos collègues qui, pour le Parc des Princes, l’avaient déjà condamné trois pieds sous terre, il est relaxé, innocenté. Sur la partie de Nike, 90% des faits, il est relaxé», a déclaré son avocat Me Arash Derambarsh.

«Je suis une journaliste, je ne suis pas une salope»

Lors du procès le 8 mars, la procureure avait requis huit mois de prison avec sursis et 6 000 euros d'amende pour des «comportements qui sont sur le plan pénal répréhensibles» et qui «correspondent à une sorte d'abus de notoriété, de pouvoir». Lors du procès, M. Ménès avait contesté vigoureusement toute agression sexuelle, dénonçant un «dossier vide». Il a porté plainte pour «violation du secret de l'enquête» et «dénonciation calomnieuse».