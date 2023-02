Entre Luxembourg et Nancy : Prison ferme pour des trafiquants arrêtés sur l'A31

METZ – Les membres français d'une organisation criminelle néerlandaise ont été condamnés mercredi à de la prison ferme après la saisie entre Luxembourg et Nancy de trente-huit kilos de kétamine et d'amphétamine d'une valeur marchande de 1,3 million d'euros.

Découverte au hasard d’un contrôle douanier, sur l'autoroute A31 entre Luxembourg et Nancy, en avril 2021, la drogue de synthèse, protégée par un mécanisme électromagnétique sophistiqué, était dissimulée sous la roue de secours.

Il fallait pour trouver la cache enclencher le bouton de dégivrage arrière, moteur tournant, et apposer deux aimants sur un câblage situé sous la moquette, au pied d'un siège passager.

L’instruction du dossier a eu ceci de particulier qu'elle a permis de décortiquer l'organisation entière du trafic: un ou deux commanditaires étrangers passant leurs instructions via des téléphones cryptés et un lieutenant français chargé de recruter des chauffeurs, qui allaient chercher la drogue en forêt à la frontière belge puis la livraient partout en France.

D'un an avec sursis à cinq ans de prison ferme

Qualifié de «trafic atypique» par le parquet en raison de «l'ingéniosité de la cache, la quantité et la nature des stupéfiants», les peines prononcées ont été moins sévères que les réquisitions.

Le principal accusé a été condamné à cinq ans d'emprisonnement et 20 000 euros d’amende, le chauffeur-livreur chargé de l'ouest de la France a écopé de quatre ans et de la même amende.

Pour les trois petites mains chargées d'ouvrir la voie lors des go fast, de récupérer de l'argent ou de livrer les stupéfiants, les peines de prison vont d'un an avec sursis à 30 mois, dont 10 avec sursis, et les amendes de 1 000 à 10 000 euros.