Prison ferme pour deux agresseurs du petit-neveu de Brigitte Macron

«Il voulait bouger les poubelles»

«Pourquoi vous portez ce coup ?», insiste le président. «Il voulait bouger les poubelles qui étaient devant son magasin», répond-il, laconiquement. «C'est un peu normal, non ?». Silence.

«Je ne l'ai pas touché»

Il reçoit la peine la plus lourde: 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et maintien en détention.

Le troisième prévenu, 22 ans, se présente lui comme un journaliste indépendant sur Tik Tok. Il portait un brassard «presse» le soir des faits. Déjà condamné pour des violences, il ne sait ni lire, ni écrire, et fond en larmes dans ses explications. «Je ne l'ai pas touché», répète-t-il. Il est relaxé.

Un adolescent doit encore être jugé

Pointant une agression «gratuite, violente et grave», le procureur avait requis des peines de prison pour chacun des trois prévenus, et jusqu'à trois ans et demi de prison ferme contre Yoan Leroy, qui apparaît comme le principal protagoniste du dossier.