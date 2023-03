Justice au Luxembourg: Prison ferme pour les deux fonctionnaires de Hesperange

Le tribunal a rendu son verdict, ce jeudi, dans l'affaire de détournement de plus de 5 millions d'euros de fonds publics à la commune de Hesperange, sur une période de plus de 20 ans. Il a infligé une peine de sept ans de prison, dont la moitié avec sursis, et 50 000 euros d’amende au premier des deux fonctionnaires inculpés. Quant au second, il a écopé de cinq ans de prison, dont trois avec sursis, et 30 000 euros d’amende.