Accusations de pédophilie: Prisonnière dans un corps de fillette: a-t-elle droit à l’amour?

Shauna Rea, 23 ans, et Dan Swygart, 26 ans, sont amis et apparaissent dans une téléréalité, «I Am Shauna Rea», aux États-Unis.

Shauna Rea et Dan Swygart se sont connus en correspondant sur le Net. Ils se sont rencontrés deux fois aux États-Unis, à la faveur d’une visite du Britannique. La dernière fois a été captée par les caméras de télévision. On les voit faire du paddle, flirter et prendre du bon temps. À l’écran, on sent aussi l’inquiétude palpable des parents de la jeune femme qui craignent que leur enfant ne soit la cible d’un pervers sexuel.