Guerre en Ukraine: 108 femmes libérées après un échange avec la Russie

Dans le centre, une ligne de démarcation, marquée par des croisillons de fer et des blocs de béton, a été érigée. A partir de là, c'est le «point zéro», la ligne de front ukrainienne et plus personne ne passe. Derrière, dans le reste de l'agglomération et à sa sortie, c'est la "zone grise", où les combattants russes ou leurs soutiens mènent l'offensive.