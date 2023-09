Conditions de détention: Détenus mineurs: le Conseil de l'Europe tacle le Luxembourg

Le Comité pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe a rendu son rapport après sa visite au printemps dernier et il juge plutôt sévèrement les autorités luxembourgeoises, notamment en ce qui concerne les mineurs détenus et particulièrement au Centre pénitentiaire de Luxembourg (CPL) de Schrassig, une prison pour adultes. Si le Comité «prend note qu’une réforme du système de la protection de la jeunesse est en cours d’adoption», il «regrette» qu'aucune mesure immédiate n'ait été prise «pour cesser la détention des enfants au CPL» alors qu'il le réclame depuis 1993.

Selon lui, «les conditions de vie continuent d’être inacceptables eu égard aux besoins liés à leur âge». De plus, «l’offre des soins de santé au CPL ne répond pas aux besoins médicaux spécifiques pour des enfants privés de liberté, qui devrait inclure une prise en charge multidisciplinaire avec un suivi régulier et soutenu».

Fouilles intégrales et menottages «excessifs»

Si aucun mauvais traitement n'a été signalé dans tous les établissements accueillant des mineurs, le Comité dénonce «des conditions de vie déplorables» pour les enfants placés dans l’Unité de sécurité du Centre socio-éducatif de l’État (Unisec) de Dreiborn, notamment à cause de violences répétées entre jeunes, alors que d'ex-membres du personnel ont dénoncé des problèmes de drogue et des cas de relations intimes entre employés et pensionnaires au sein de l'unité fermée pour mineurs. Plusieurs enfants ont en outre indiqué «qu’ils recevaient des menaces d’être envoyés au CPL s’ils n’obtempéraient pas et ont fait état de l’utilisation de propos stigmatisants ou de remarques discriminatoires par certains éducateurs, notamment en raison de leur origine».