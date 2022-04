Au Parlement européen : Privé de 2 000 euros pour son salut nazi dans l'hémicycle

Un eurodéputé nationaliste bulgare a été sanctionné par une privation d'indemnité journalière pendant six jours pour avoir fait un geste «perçu comme un salut nazi» en février.

«Cela a porté atteinte à la dignité et à la réputation du Parlement européen», a-t-elle poursuivi, précisant que l'élu avait été informé de cette sanction et qu'il avait la possibilité de faire appel. Il a été privé d'indemnité journalière pendant six jours, ce qui équivaut à 2 028 euros, d'après le règlement de l'institution.