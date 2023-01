Détroit du Bosphore : Privé de gouvernail, un cargo chargé de pois chiches perturbe le trafic

Ce type d’incidents se produit régulièrement dans le détroit qui, en sa partie la plus étroite, mesure à peine 360 mètres de large, contraignant les garde-côtes à suspendre le trafic. Depuis la signature, en juillet, de l’accord entre Kiev et Moscou, avec la supervision d’Ankara et de l’ONU, l’accord sur les céréales et produits agricoles ukrainiens, entré en vigueur le 1er août et renouvelé, mi-novembre, pour 120 jours, a permis d’acheminer plus de 17 millions de tonnes de denrées.