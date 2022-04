Au Luxembourg : Privé de maternité, le CHdN rassure les futures mamans

ETTELBRUCK – L'hôpital s'organise pour que la fermeture temporaire de sa maternité se passe pour le mieux.

Le CHdN assure 800 accouchements par an sur les 6 300 répartis sur les maternités des quatre grands hôpitaux du pays (CHL et HRS à Luxembourg et CHEM à Esch-sur-Alzette). «Cela fait environ deux accouchements par jour. Même en cas de pic, c’est gérable pour deux hôpitaux aussi grands que nous», note encore Paul Wirtgen. Côté équipe, il n’est pas question de licencier. «Si besoin, on détachera des sages-femmes aux CHL et HRS. On adapte le plan de travail». La solution pour pouvoir rouvrir?