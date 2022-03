Fini, le postiche! : Privé de sexe à cause de ses implants capillaires

Un influenceur irlandais raconte sur TikTok les petits désagréments d’une greffe réalisée en Turquie.

En anglais, son prénom signifie littéralement «poil de chat». L’étymologie nous révèle que ce mot gaélique signifie, en fait, «l’homme de la bataille». Des poils et une bataille, il en est actuellement question dans la vie de Cathair Curran. Cet influenceur irlandais, âgé de 24 ans, est très actif sur TikTok où l’ensemble de ses vidéos cumulent 225 millions de vues.

Risque de saignement et d’infection

L’alcool interfère avec les antibiotiques prescrits et affecte le sommeil, ce qui empêche une parfaite guérison. La pression sanguine augmente durant un rapport sexuel ce qui augmente le risque de saignements. L’eau chlorée des piscines peut endommager, voire tuer les implants. L’exposition au soleil et à des températures élevées est prohibée parce que la transpiration provoque la diffusion de bactéries qui peuvent causer une infection.

Quand il était petit, Cathair Curran était la cible des moqueries de ses camarades à cause de la taille de son front. Plus tard, les premiers signes de la calvitie ont émoussé son amour-propre. Il a tout tenté pour camoufler l’avant de son crâne chauve. D’abord avec un spray colorant, puis avec une perruque.

L’alopécie androgénétique est un processus de chute de cheveux qui provoque un dégarnissement plus ou moins important du sommet du cuir chevelu. On estime qu’elle touche un tiers des hommes à 30 ans et près de la moitié à 50 ans.