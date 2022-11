Privés de vacances à Nice: Volotea évoque «un overbooking»

Une absence pour maladie

En lieu et place, Jean-Paul et les autres naufragés du Findel se sont vu proposer un périple en bus en direction de Bâle avec arrivée au milieu de la nuit en Suisse et départ en matinée à Nice. Des conditions trop défavorables pour le frontalier français: «D'autant plus que nous avions déjà perdu une journée de vacances avec un premier report du vol de samedi à dimanche», glisse-t-il.