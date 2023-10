Prix au Luxembourg: Un plein plus cher mais un caddie moins onéreux

+0,07%: les prix, globalement, sont restés les mêmes au Luxembourg entre août et septembre, a indiqué le Statec, mercredi. Le taux d'inflation recule légèrement, passant de 4,2 à 4,1%.

Du côté des hausses, vous vous en êtes aperçus, les prix à la pompe ont grimpé de 4,9% pour le diesel, de 1,8% pour l'essence, 7,3% pour le mazout de chauffage. Le Statec note toutefois que les prix sont inférieurs de 0,6% par rapport à septembre 2022. Indexation déclenchée le 1er septembre oblige, les prix de certains services ont augmenté, tels les tarifs des maisons de retraite et de soins (+2,2%) ou encore les prix des services d'entretien du logement (+1,4%) et des véhicules (+0,9%). Le passage chez le coiffeur coûte aussi un peu plus cher (+0,8%), tout comme un petit resto (+0,8%) ou les services financiers (+1,7%).