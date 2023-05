Prix, conso, lieux… voici ce qu'il faut retenir des annonces sur le cannabis

Le gouvernement a présenté, vendredi, le modèle luxembourgeois du dispositif expérimental de l’accès légal au cannabis à des fins non médicales. Parmi les principales informations de ce projet-pilote dont la base légale reste à élaborer, retenons que l’État contrôlerait la chaîne de production (deux producteurs prévus au Luxembourg) et les lieux de vente (quatorze points de vente au pays) ainsi que le tarif. Pour en acheter, il faudra être résident et avoir au moins 18 ans.

Mais le plan, fruit d’une recherche scientifique réalisée notamment au Canada, Portugal ainsi qu’aux Pays-Bas et développé en concertation avec des experts nationaux et internationaux, prévoit de nombreux détails. Voici quelques recommandations soulevées par le groupe de travail et réunies sur cannabis.information.lu en vue d’élaborer la loi. Mais le projet dépendra aussi du résultat des prochaines élections législatives en octobre.

Interdit dans les cafés en concert ou en festival

L’interdiction de consommer du cannabis et ses produits dérivés devra s’appliquer à tous les lieux ouverts /accessibles au public et/ou accueillant du public ainsi qu’aux endroits où s’applique l’interdiction de fumer (tabac et cigarette électronique).

Quantité limitée

Il est recommandé que le seuil mensuel ne dépasse pas 30 grammes de cannabis séché par client. En outre, les points de vente devront s’assurer, par le biais du système informatique commun que la quantité maximale de 5 grammes par jour, acquisition et client ne soit pas dépassée.

Un cannabis légal marqué

Le groupe de travail recommande qu’une distinction puisse être opérée entre le cannabis d’origine légale et celui d’origine illégale. Il s’agira d’identifier les méthodes de marquage biologique pertinentes, afin de pouvoir déterminer l’origine du cannabis.

Et au travail ? Tolérance zéro chez les pilotes

Toutes les politiques pertinentes en matière de consommation de tabac et d’alcool sur le lieu de travail devraient être adaptées pour inclure la consommation de cannabis à usage non médical. Une règle de tolérance zéro devra être appliquée à certaines professions (pilotes, forces de l’ordre, chirurgiens, personnel de prison, chauffeurs professionnels…)

Évaluation scientifique

Le projet-pilote sera évalué scientifiquement par différents moyens via des études menées avant et après la mise en place du dispositif expérimental. Des indicateurs épidémiologiques seraient surveillés, une enquête dédiée aux usages et perceptions de drogues en population générale (GPS) est recommandée. L’évolution du marché illicite devra aussi être scrutée tout comme les eaux usées qui peuvent fournir des indications sur l’évolution de la consommation nationale, avant et après la mesure.

Variétés variées

«Il est important de proposer une gamme variée de produits pour répondre à la demande des consommateurs sur le marché légal indique le dispositif», notent les experts. Mais «La production et la vente des cigarettes (joints) pré roulées contenant du tabac et du cannabis ou seulement du cannabis devraient être interdites».

Emballage

Il doit être hermétique, scellé, disposer d’un dispositif de sécurité et ne pas être attrayant pour les enfants.

Lieux et horaires de vente

Quatorze points de vente publics sont imaginés dans un premier temps, répartis sur le territoire notamment selon la population résidente par canton (canton Diekirch (1), canton Grevenmacher (1), canton Capellen (1), canton Luxembourg (4), canton Esch-sur-Alzette (4), canton Mersch (1), canton Remich (1), canton Redange (1). Ils seraient placés à distance d’une structure éducative et en tenant compte si possible des densités de population par lieu de travail ainsi que des trajets travail – domicile. Les lieux de vente seraient sécurisés et ouverts de 12h à 20h, tous les jours sauf le dimanche et jours fériés légaux.

À quel prix?

Le cannabis (résine et herbe) est actuellement vendu sur le marché illicite luxembourgeois au prix moyen de 9,50 euros par gramme, indiquent les experts qui recommandent que l’organe national de contrôle fixe un «prix qui ne doit être ni trop élevé, ni trop bas (…) l’objectif étant de réduire l’attractivité des produits du marché illicite sans pour autant inciter à la consommation».

Sanctions

Selon le groupe de travail, la loi devra interdire la vente ou la cession gratuite par une personne majeure à un non-résident ou à un mineur ou le fait pour une personne, qui ne peut pas acheter elle-même légalement du cannabis, d’inciter une autre personne à acheter du cannabis pour son compte.